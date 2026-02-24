Los frentes fríos en temporada seca

Estamos en los meses que conocemos como temporada seca, con la diferencia de que persisten los frentes fríos, sobre todo en el Caribe, en donde siguen haciendo estragos las lluvias, igual que en el invierno. ¿Por qué ya no tenemos un verano definido? ¿Qué causa que cada año se mantengan estos vientos fríos e inestabilidades? Los meteorólogos explican desde sus análisis técnicos, pero estas alteraciones nacen del cambio climático. Creo que es momento de concienciar más a la población para propiciar cambios reales.