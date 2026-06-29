Los espacios públicos-privados

Se mantiene un buen plan de muchas juntas comunales y de la Alcaldía de Panamá para la recuperación de los espacios públicos, pero en nuestras propias narices, en donde circulamos todos los días, todavía hay sitios que pasan agachados. Entre la Samuel Lewis (Obarrio), Marbella y otras calles cercanas, todavía hay restaurantes y establecimientos que se toman hasta la calle y no he visto una sola multa. Son vías transitadas, no están escondidas; con un recorrido y sin gastar mucho combustible, verán esas bellezas de estacionamientos.