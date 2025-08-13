Los descuidos durante las compras

No es un secreto que esta semana será de movimiento económico por el pago del décimo y hay que tener cuidado en la calle, pues en la prevención está la clave. Los “amigos de lo ajeno” buscarán las formas de apoderarse del dinero y de las pertenencias de la gente en un parpadeo. Es verdad, uno no tiene paz ni un día en este país, pero no podemos caminar en la calle absortos mirando el teléfono o distraídos, mientras los otros se aprovechan. Ante cualquier empujón, jalón o tropiezo, hay que tener “malicia”, como decían los abuelos.