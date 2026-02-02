Ley de productos de gestión menstrual

Hasta que al fin se ha presentado un proyecto de ley que podría beneficiar a miles de niñas, jóvenes y mujeres que no cuentan con los suficientes recursos para comprar productos de gestión menstrual y cada mes deben ver qué dejan por fuera del supermercado para poder pasar su menstruación de la manera más higiénica y cómoda. La propuesta del diputado Tuto Palacios, de eliminar el ITBMS a esos productos, que son una necesidad, será de mucho beneficio, ojalá se apruebe en todos los debates y sea ley de la República.