Latinos en la guerra: engaños y estafas

El reclutamiento engañoso de latinoamericanos, entre ellos panameños, para la guerra en Rusia bajo falsas promesas de empleo en construcción evidencia una preocupante vulnerabilidad institucional.

Se ha descubierto que hay redes enteras que operan en la clandestinidad de aplicaciones telefónicas las cuales reclutan individuos en este lado del continente con promesas falsas hacia un destino del que muchos no han vuelto.

Se requiere una acción diplomática urgente, pero también se hace un llamado a las personas a que dejen de creer en promesas falsas; todo negocio que suene fácil siempre tiene sus fallas.