Las bolsitas de mascotas, epidemia

Tan cochino es el que deja que el perro haga sus necesidades donde le da la gana, como ese que, muy fino, lleva su bolsita para recoger el excremento y la deja en cualquier parte.

Caminar por las avenidas se ha vuelto una carrera de supervivencia, pues no sabes en qué lugar vas a encontrar un obstáculo, ya sea fresco o empacado.

Esto es parte de la conciencia y el civismo que cada persona tiene y, claro, un poco de lógica también; porque sabes que recoger no basta: debes encargarte de que ese residuo se lo lleve el camión de basura o se use de abono.