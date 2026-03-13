La quema indiscriminada en este tiempo

La temporada seca siempre da pie a que gente malintencionada saque un fósforo o un encendedor y le prenda fuego a lo que encuentra. Hemos visto en estos meses a los bomberos y personal de MiAmbiente sofocando incendios de masa vegetal en varias provincias y en la mayoría de los casos no se tienen detalles del responsable. Asimismo, una persona fue captada en video, en los terrenos del Estadio Aristocles “Toco” Castillo de Veraguas, cuando ocasionaba un fuego. Es necesario que se endurezcan las penas para estos delitos.