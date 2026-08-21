La protección de los manglares

Los manglares y humedales costeros están entre las áreas que más devastación han sufrido en este país, ya que por lógica se ubican en zonas que en el pasado muchos solo veían con fines de explotación comercial, saltándose las regulaciones, erosionando la costa y afectando el ecosistema. Hoy, residentes de distritos como Chame y San Carlos se mantienen vigilantes ante cualquier amenaza en estas áreas, codiciadas tanto por quienes buscan levantar construcciones a pie de mar como por grupos que buscan sacarle provecho al carbón de este mangle.