La plata no está para regalar en el país

Esta parte de “no has entendido que no estamos para gastar”, debería colgarse en cada oficina estatal de este país, sin distinción, pues los primeros que deben marcar el paso de austeridad son los que administran el erario nacional. No estamos para despilfarros, el desempleo es elevado, los trabajos informales se incrementan cada día y ni hablar de los robos y hurtos, por eso es por lo que no entendemos cómo es que cada tanto de alguna oficina se escapa un plan para aumentar los gastos; las entidades no son cajas menudas. ¡Increíble!