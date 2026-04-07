La juventud entre las pandillas

Pasada la celebración de los actos de Semana Santa, el ciclo comienza en las calles de San Felipe, Santa Ana, Avenida B, La Avenida Central y la Plaza 5 de Mayo, en donde la gente denuncia a cada rato robos, hurtos y amenazas por grupos de pandillas que se están tomando esa área. Estamos a tiempo para tomar cartas en el asunto, porque esta situación afecta a los ciudadanos de a pie y daña la imagen turística. ¿Quién quiere comprar o visitar un lugar en que lo van a dejar hasta sin pasaporte? Las autoridades saben quiénes son esos jóvenes, hay que actuar.