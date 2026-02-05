La incertidumbre del agua en Azuero

No es secreto que el problema del agua potable en varias zonas de la región de Azuero se mantiene, a casi diez meses desde que estallara la crisis por la contaminación de los ríos Estibaná y La Villa, fuentes de las potabilizadoras más importantes. Minsa e Idaan sigue en el proceso de desinfección, pero esto es algo que está tomando su tiempo y el Carnaval está a la vuelta de la esquina. Por ser el área de mayor concentración de gente en la fiesta, las autoridades de salud deberían idear un plan de prevención para evitar riesgos en esos días.