La gente busca y quiere trabajar

Pese a que todos los días vemos videos de gente hurtando en tiendas, robando y demostrando que abundan las personas del malvivir, también hay cientos de panameños decentes que buscan un empleo digno y quieren salir adelante.

La prueba la hemos visto en el reclutamiento de la feria de empleo: cientos de jóvenes y adultos con la esperanza puesta en una plaza de trabajo. Las historias siguen siendo conmovedoras, algunas más que otras; lo importante es que, mientras unos critican con el teléfono en mano, ellos están accionando y trabajando para mejorar.