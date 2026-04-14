La falta de agua en todo el país

Durante el fin de semana, fallas en la planta de Chilibre provocaron baja presión de agua, mientras que en Chitré la población protestó por la falta del suministro.

En San Francisco de Veraguas se registraron cierres de vías, y en La Ermita de San Carlos denuncian la ausencia de autoridades locales ante la escasez. Esta problemática se agrava en diversas comunidades del país sin soluciones a corto plazo.

Es vital que estos sectores recuerden la crisis y la nula gestión institucional al exigir rendición de cuentas; en menos de 4 años pedirán voto otra vez.