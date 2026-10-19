La educación debe continuar

El anuncio de hoy del ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, sobre la hoja de ruta escolar para este cierre de 2026, a raíz del sismo del 9 de octubre, es decisivo para salvar el año académico. Más allá de la logística, el verdadero desafío es la actitud de un sector minoritario del magisterio que sistemáticamente rechaza el diálogo y busca excusas para no laborar. Aunque la gran mayoría de los profesores son profesionales dedicados y admirables, estas conductas destructivas sabotean la educación nacional. Los docentes están llamados a ser agentes de cambio, no obstáculos.