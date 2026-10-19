Al pie del cañón

La educación debe continuar

La educación debe continuar
Lineth Rodríguez
19 de octubre de 2026

El anuncio de hoy del ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, sobre la hoja de ruta escolar para este cierre de 2026, a raíz del sismo del 9 de octubre, es decisivo para salvar el año académico. Más allá de la logística, el verdadero desafío es la actitud de un sector minoritario del magisterio que sistemáticamente rechaza el diálogo y busca excusas para no laborar. Aunque la gran mayoría de los profesores son profesionales dedicados y admirables, estas conductas destructivas sabotean la educación nacional. Los docentes están llamados a ser agentes de cambio, no obstáculos.

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