La basura corre por todas partes

Con esto de las lluvias de mayo, no solo hay corrientes de agua, también de basura. Es increíble que el humano no logre entender el impacto que tiene en el país y planeta lanzar basura a la calle o no querer pagar la recolección.

Es verdad que hay muchas formas en que la contaminación hace estragos, como la tala indiscriminada y quema de árboles, aun así, lo que mata la vida marina y de los ríos, son los desechos que el humano deposita en esas áreas. A este paso, ese proyecto de saneamiento de la Bahía y los ríos será solo un lindo sueño.