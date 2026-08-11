Juventud, veteranía y soberbia

En las redes sociales es común leer críticas hacia los invitados de los programas de televisión, casi siempre adultos con gran trayectoria.

Muchos jóvenes, menores de 33 años, los tachan de “dinosaurios” y defienden que hay talento joven capacitado para abordar esos temas. La experiencia no se discute, el problema es la soberbia que tiene esa generación creciente.

Descartar a los mayores por su edad equivale a descalificar a los jóvenes por falta de recorrido. Los noticieros exigen equilibrio y deben huir del morbo actual; analicen eso.