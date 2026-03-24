Fauna chamuscada o muerta, hogares dañados, contaminación y ciudadanos con afecciones respiratorias son apenas ciertas secuelas de los incendios de masa vegetal que ocurren a diario en este país.

Vivimos un periodo tan crítico que rebasamos las estadísticas y el propio Cuerpo de Bomberos ha comenzado a apelar a la conciencia ciudadana para intentar generar sensatez.

Es inaudito que la población no dimensione el impacto de tales actos criminales, los cuales perjudican de forma directa tanto al que los provoca como al que los padece.