Hay un problema y es la basura

Lineth Rodríguez
15 de enero de 2026

En un país tan pequeño parece que nos ahogamos en basura. Cierre de vertederos a cielo abierto que ya no dan más, contaminación de los ríos y afluentes de agua dulce, sin olvidar la cantidad de plástico en el mar, sistemas de recolección deficientes desde hace muchos años y poca conciencia cívica para darle una adecuada disposición a los desechos. Tenemos una mezcla de “todo mal” y contra esto deben luchar los pequeños grupos ambientalistas que buscan concienciar a la población, aunado a las pequeñas políticas públicas.

