Al pie del cañón

Hay que calmarse un poco

Hay que calmarse un poco
Lineth Rodríguez
22 de octubre de 2026

Ahora las escuelas están agrietadas ante los ojos de todos y la opinión de quienes realmente realizan las inspecciones queda invalidada por los expertos de redes sociales. Resulta increíble que ciertos opinólogos busquen solo el caos, aportando poco y criticando cada cosa.

Si hay planteles educativos dados de alta tras el sismo pasado para que avancen las clases, ¿por qué la opinión de tres o cuatro personas debe restar? Deberían preocuparse más por los estudios de sus acudidos en lugar de entorpecer el proceso con alarmismo infundado.

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