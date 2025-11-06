Al pie del cañón

Fin de un periodo de puja y repuja

Lineth Rodríguez
06 de noviembre de 2025

El 30 de octubre se terminó la primera legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, una temporada con pocas leyes de peso (muchas en el tintero), y el mismo debate entre los grupos que, aunque deben llegar a un consenso porque es un lugar para debatir, cada día están más lejos de aplicar lo que es vivir en democracia.

Esperemos que al regreso en enero sean más sensatos todos y dejen de pelear como niños, no se trata de un retorno para las fotos y la rompa pomposa, sino para trabajar por Panamá.

