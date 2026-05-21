Fakes News sobre la ola de calor

Los delincuentes de las redes sociales solo están a la espera de una situación para crear caos, promover mensajes falsos y causar incertidumbre en la población.

Ya circulan las cadenas de WhatsApp con recomendaciones de una Dirección X, sobre las recomendaciones ante la ola de calor y sí, aunque muchos puntos no son descabellados, no es información veraz del Sinaproc, los Bomberos, Sume, Minsa, Imhpa y demás entidades de salud.

Volvemos al principio, no podemos compartir todo lo que llega porque hay gente que puede entrar en estado de shock.