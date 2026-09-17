Expectativa en las Reformas Electorales

Tras un año de intensos debates en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en marzo de 2026 se estructuró el documento que, tras modificaciones de los magistrados del Tribunal Electoral, llegó a la Asamblea Nacional mediante los proyectos de ley 699 y 700.

Hoy, el ojo de la tormenta está sobre el financiamiento de campañas para independientes y partidos, así como la redistribución de los circuitos electorales. Como era de esperarse, las quejas abundan y la ciudadanía ya especula que se está diseñando un traje a la medida para favorecer a unos.