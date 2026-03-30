Entramos en un periodo de reflexión

Tras el Domingo de Ramos, los cristianos iniciamos el relato de los días más difíciles de Jesús; una historia que no es ajena, aunque creamos que solo ocurrió hace milenios. Siglos después, seguimos “apedreando” al prójimo, ignorando al vecino y aprovechando cualquier grieta para beneficio propio; y aquí entramos todos. Leía hace poco que no existen mentiras blancas ni piadosas: solo existe la mentira, y esa es nuestra única realidad. Reflexionemos sobre ello y busquemos, de verdad, ser mejores panameños y ciudadanos del mundo.