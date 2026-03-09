El trato en la salud es vital

La deshumanización en gran parte del personal en el sistema de salud pública es la queja diaria de cientos de personas que van en busca de una solución, pero terminan regañados ignorados o tratados como si les estuvieran haciendo un favor y esto no debe ser así.

Cada quincena esas personas reciben un salario por un trabajo que en la mayoría de los casos hicieron a medias. No se trata de extender alfombras rojas a la gente, sino de ser empático de verdad, hay que ponerse en el zapato del otro y trabajar con diligencia; ganarse el salario que se le paga.