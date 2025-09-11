El problema de la buhonería ambulante

Todos en este país merecen ganarse el pan de manera digna y cada uno tiene derecho a emprender en lo que pueda, en eso estamos claros, pero no se puede desordenar donde ya las autoridades han mejorado el ambiente. Por años hubo quejas del abandono de zonas como la Central, Calidonia y 5 de Mayo, el corazón de la ciudad, afectado por aguas negras, basura y el desinterés del mismo transeúnte. Adoquinar y arreglar las aceras fue un trabajo arduo, con la buhonería desenfrenada parece que nada de lo anterior ha funcionado.