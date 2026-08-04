El peso del tanque de gas

El peso del tanquecito de gas por poco y escala a una situación complicada. Luego de que saliera un informe de multas a quienes venden este cilindro con el peso incorrecto, la poca información que se dio provocó que los negocios (tiendas y abarroterías) amenazaran con cancelar la venta del mismo, lo que hubiese generado un desabastecimiento.

La autoridad salió a explicar la situación para zanjar los comentarios en redes y las quejas de los usuarios; sin embargo, todo esto se hubiese evitado si la comunicación, desde el principio, hubiese sido clara. ¡El tanquecito sí que pesa!