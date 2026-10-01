El olvido de los que no tienen voz

Si hay algo que me cuesta entender cada vez que salgo de casa es la cantidad de personas en situación de calle, marcadas por problemas mentales y de adicción. Ya no hay un lugar donde no se note su presencia, pero lo más triste es que son seres sin voz, sumidos en un olvido total.

Esta semana, un hombre en situación de calle murió dentro de un taxi con evidentes signos de violencia; según quienes lo subieron, iba a comprar drogas. Al taxista le cayó la responsabilidad, pero todos sabemos lo que ocurre en Cabo Verde, solo que preferimos ignorar esa realidad.