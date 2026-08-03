Al pie del cañón

El golpe de calor

El golpe de calor
Lineth Rodríguez
03 de agosto de 2026

El sofocante calor en Panamá representa un riesgo latente para los niños, los adultos mayores y la población vulnerable.

Resulta crucial que el sector salud (Minsa y CSS), municipios, juntas comunales, bomberos y Sinaproc refuercen de forma conjunta las guías de acción ante los golpes de calor; la crisis climática no es competencia de una sola institución.

No transitamos la ciudad midiendo la temperatura, pero el temor colectivo es real y obliga a la gente a salir solo de mañana o tarde, un hábito que ya no asegura protección alguna.

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