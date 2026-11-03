El dengue, un enemigo silencioso

En diversas comunidades de la capital se han reportado brotes de dengue que han llegado a afectar tramos enteros de calles y veredas.

En la mayoría de los casos, esta situación responde al descuido ciudadano de no inspeccionar los patios de forma constante para evitar la acumulación de agua estancada, principal foco de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Si bien el MINSA realiza su labor a través de las fumigaciones, la población debe asumir su rol como el primer anillo de seguridad y demostrar responsabilidad.