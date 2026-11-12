Criaderos de mosquitos en todas partes

La persistencia de epidemias como el dengue, la fiebre amarilla y otras enfermedades transmitidas por mosquitos tiene un origen claro: los criaderos. Vivimos rodeados de personas a las que les cuesta conservar un papel y depositarlo en el cesto, o que se deshacen de cualquier trasto viejo sin la menor responsabilidad. Por más que se implementen multas elevadas, la conciencia ciudadana debe cultivarse hasta convertirse en cultura. Al final, arrojar basura a las calles y descuidar la limpieza de los patios es la raíz de este gran problema.