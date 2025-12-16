Construya confianza

A los menores de edad, en la actualidad, hay que hablarles las cosas tal cual como son, solo dependiendo de la edad que tengan. ¿Y esto de qué sirve? funciona para que sepan distinguir cuando se encuentran ante un peligro, en su autoestima y para que tengan malicia ante personas que le quieran hacer daño. También para que sepan el valor que tienen y no se dejen hacer bullying. Converse mucho con sus hijos, y es importante también escucharlos para conocer cómo se sienten, qué pasa por su mente e incluso que conversan con sus amigos.