Caminar por la acera es un peligro

Hace unos días, en la Avenida Federico Boyd, un motorizado se subió a la acera con el semáforo en rojo; no le importó la presencia de peatones y usó la oscuridad de los árboles para maniobrar y escapar.

Es evidente la urgencia de una regulación real para estos vehículos: ya es hora de frenar el manejo desordenado y el abuso de estacionarse ante propiedades privadas, como ocurre en el Camino Real de Betania.

El descontrol continúa ante la total ausencia de una autoridad que les ponga freno, pues esto se ve a diario en casi todas las avenidas de la capital.