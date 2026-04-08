Aprovecharse de la desgracia ajena

Ante las crisis globales y nacionales que azotan a los sectores vulnerables, emerge siempre el “juega vivo” para parasitar y asfixiar a quienes menos poseen. Tras el incidente bajo el Puente de las Américas, presenciamos cobros excesivos en el transporte; individuos lucrando con la tragedia ajena y, tristemente, eran ciudadanos de a pie. ¿Con qué solvencia moral exigimos a la clase política integridad y rechazo a la corrupción, si nosotros mismos acechamos cualquier mínima oportunidad para sacar provecho del caos? ¿Nos llamamos Panamá?