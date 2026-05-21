Una revolución que espero siga aportando

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) reveló que cuenta actualmente con 37 aliados comerciales, resaltando que, en 2018, solo 9 acompañaban a la institución.

Según la federación, esta “la revolución comercial” ha ayudada al impacto directo en el desarrollo del fútbol panameño.

“Un mayor número de aliados se traduce en un incremento sostenido del presupuesto, lo que permite invertir más y mejor en todas las áreas”, indica la FPF en un comunicado.

Y es cierto, el producto fútbol en Panamá ha despegado y no para de crecer.