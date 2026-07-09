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Una ley contra los tramposos

Una ley contra los tramposos
Roberto Robinson
09 de julio de 2026

Esta semana fue presentado en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley “Que modifica y adiciona artículos al Código Penal relacionados a la integridad y transparencia en el deporte”, mejor conocido como la “ley contra la manipulación de partidos y la corrupción en el deporte”.

Una iniciativa que surge luego de años de denuncias, arrestos, y situaciones vergonzosas de personas involucradas en supuestos amaños de partidos, en especial, en el fútbol organizado. Esta ley es un clamor para evitar y castigar a quienes usan el deporte para sacar otro tipo de beneficios.

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