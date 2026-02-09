Un “proyecto país” serán estos juegos

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se celebrarán en Panamá durante abril próximo, se perfilan más que un evento deportivo, una vitrina para todo tipo de actividades del país.

Desde gastronomía, turismo, transporte, logística, comunicaciones, o sea, usted elija y estos juegos de seguro están allí. Se trata de una multipolaridad de acciones para un solo objetivo: dejar el nombre de Panamá en lo más alto.

Y creo que, si nos unimos como sociedad, se puede cumplir. Y los atletas, de seguro estarán más motivados para dar su mejor versión.