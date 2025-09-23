Un merecido Balón de Oro

Sin mucha sorpresa, a pesar del megáfono de algunos medios y supuestas listas filtradas que ponían a los dos jugadores más destacados del FC Barcelona durante la pasada campaña del fútbol internacional como claros favoritos al título, pero fue Ousmane Dembélé, de 28 años, el que se coronó como el mejor jugador del año, tras recibir el merecido Balón de Oro 2025. El delantero francés, del Paris Saint-Germain, recalibró su carrera, apagada por lesiones y actuaciones de bajo nivel, para lograr su primer gran trofeo individual.