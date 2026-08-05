Un foro que no se pueden perder

La APEDE realizará hoy, desde las 8:00 a.m., el Foro de Deporte 2026: “Cambiando vidas a través del deporte”, un espacio que reunirá a autoridades gubernamentales, atletas, dirigentes deportivos, empresarios y especialistas para analizar el papel estratégico del deporte en la salud, la educación, la economía y la construcción de un mejor Panamá.

El evento, en las instalaciones del Salón de la Fama y Museo del Deporte, en Amador, Ciudad de Panamá, tendrá seminarios, paneles, conferencias y reconocimientos de figura del deporte.