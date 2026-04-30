Un dolor de cabeza previo al Mundial

La plaga de lesiones entre jugadores de fútbol no es un fenómeno nuevo. Un calendario saturado y encuentros de alta exigencia, principalmente en ligas de Europa, inciden en los daños que sufren estos atletas. Además, cada baja genera preocupación, sobre todo en una fanaticada que espera ver a sus jugadores favoritos en cancha, más cuando en menos de 45 días, arranca el máximo torneo planetario de fútbol, el Mundial de la FIFA. Solo espero que, en el caso panameño, no se presenten bajas significativas y el equipo vaya al Mundial con sus mejores exponentes.