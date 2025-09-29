Talento panameño deportivo de sobra

Me parece que volver a señalar que los panameños somos deportistas natos es trillado. Bueno, aunque no puedo decir que todos los panameños, pero si una buena parte, en al menos algún momento de su vida. Me refiero a los que han decidido dedicarse de manera activa (y profesional) al deporte. Los panameños, sean pocos y en momentos puntuales, han sobresalido y siguen sobresaliendo en la palestra internacional del deporte. Solo espero que en un futuro cercano ese número solo crezca y dentro de fronteras, se desarrolle aún más las disciplinas.