Sobre masificación y la calidad

Los pocos atletas panameños que están en el extranjero o salen (cuando tienen que competir) siempre, de una forma u otra, hacen “ruido”. Pero es esa bulla que da ganas de unirse, que llama la atención y termina en aplausos. No hay dudas que el talento deportivo, en todos sus aspectos, que los panameños tenemos está allí. Falta explotarlo mejor y exportarlo a nivel industrial. Parece que los esfuerzos para la masificación del deporte se perciben dispersos y esporádicos. Aunque confío que eso, si es verdad, sea una realidad que cambie muy pronto.