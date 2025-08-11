Ajuste de cuenta

Se ve la luz de un largo camino

Se ve la luz de un largo camino
Roberto Robinson
11 de agosto de 2025

No hay dudas que en Panamá hay personas con talento. Y si hablamos del deporte, el talento sobra en distintas aristas: entrenamiento, atletas, manejo de personal, usted elija cual. Por años, el deporte parecía que se conducía por inercia y por secciones o grupos.

Ahora, el panorama es distinto. Con una articulación orientada desde el gobierno, trabajando mancomunadamente con el Comité Olímpico y las federaciones, grupos organizaciones y atletas individuales.

Las cosas están cambiando a mejor, me parece. Aunque no todo es perfecto, se está avanzando.

Tags:
Deportes
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR