Quieren ser protagonistas

Roberto Robinson
02 de diciembre de 2025

Ayer fue el turno para compartir la ‘radiografía’ del equipo de Los Santos, cortesía de Fedebeis, de cara al próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que arranca el 3 de enero, con seis partidos, casi de forma simultánea.

Los santeños debutan en el torneo ante sus vecinos, Herrera, en el Roberto ‘Flaco Bala’ Herández, desde las 7:30 p.m., con el derecho Brandy Mendoza como abridor.

El manager Concepción Rodríguez volverá a estar al frente de la hueste santeña y aportará confianza y entrega en el certamen que no ganan desde el 2019.

