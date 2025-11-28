¿Qué significa honrar a la patria?

Como si fuera un mandamiento, todos los años a los panameños nos dicen que los días patrios son para festejar, pero a la vez, reflexionar.

Y me preguntó ¿reflexionar sobre qué, exactamente? ¿Sobre la vida? ¿Sobre lo que significa ser panameño? ¿sobre el sacrificio de aquellos que forjaron la patria? ¿por los pobres que no logran una oportunidad en nuestro país? No sé.

Cada uno vive las fiestas patrias como se les plazca. Algunos se conforman con ir a ver el desfile cerca de su casa, participar, ya sea dentro o fuera de la ruta y luego tomarse el día para hacer lo que sea.