¿Qué está pasando a nivel selecciones?

Roberto Robinson
18 de septiembre de 2025

Las recientes salidas internacionales de distintas selecciones nacionales, por categorías, del béisbol panameño no han sido tan exitosas como años anteriores. En el Mundial Sub-12, se terminó en el octavo lugar; en el Mundial sub-18, acabó sexto, y en el Premundial Sub-15, que se está jugando, el panorama no es positivo. Ya hay quienes sacan teorías o expresan su percepción de lo que está pasando a lo interno. Poca o mala preparación de los jugadores, capacitación técnica deficiente, indisciplina o así nos vamos. No creo que haya crisis, pero hay que mejorar.

