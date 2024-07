Por un baloncesto para todos

Debo admitir que se están haciendo grandes esfuerzos para que el baloncesto panameño regresa a los estándares que tuvo por varias décadas del Siglo pasado. El básquet canalero está muy lejos de lo que era en antaño, pero hay quienes están apostando en hacerlo renacer. El talento siempre estuvo allí, faltó y falta encaminarlo a mejores derroteros. Solo espero que los esfuerzos no queden en personas y se mantengan en el tiempo. Porque el baloncesto, como todos los demás deportes, no le pertenecen a alguien en particular o a grupos sectarios.