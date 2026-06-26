Por la más digna de las presentaciones

Sin la obligación, pero con la seriedad de terminar de mejor manera posible su participación en el Mundial de fútbol 2026, la selección de Panamá se medirá ante la poderosa Inglaterra mañana sábado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Se espera que el equipo de Thomas Christiansen no baje la intensidad y termine su presentación en su segundo mundial de su historia con buenas actuaciones.

Lo hecho ante Ghana y Croacia ha sorprendido para bien a muchos, pero al final no se logró lo importante, que era sacar la victoria. Ante los ingleses, todavía hay que creer que es eso es posible.