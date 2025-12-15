Ajuste de cuenta

¿Pactos quedaron solo en papel?

Roberto Robinson
15 de diciembre de 2025

Tal parece que cuando asume el poder una nueva facción de la sociedad al Gobierno Nacional se olvida (en muchas ocasiones) de lo hecho por la anterior administración y llegan a los puestos con sus ideas, o sea, el clásico librito.

Sobre esto me quiero referir a dos iniciativas que costaron concretarse, pero a la fecha quedaron engavetadas en alguna oficina (a menos que alguien me desmienta).

Se trata del Pacto Nacional para el desarrollo de la Política Pública Deportiva - Equipo Panamá 2024-2029 y el Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas”.

