Otro capítulo en esta rivalidad

Panamá y México vuelven a encontrarse en un campo de juego para disputar un partido de fútbol. Muchas historias entre estas dos selecciones.

Al menos, desde hace 20 años, con ilustres pasajes para los nuestros, y amargos momentos que dieron vergüenza para muchos, pero que en definitiva han favorecido al elenco azteca.

Algunos dicen que cada partido es diferente, pero la rivalidad sigue siendo la misma, y esta noche se va a notar en el Rommel, que de seguro estará a reventar con la conocida ‘marea roja’ de fanáticos.