No se puede tirar la toalla ahora

La decepción se siente en el aire. Bueno, para los que realmente le interese algo del fútbol panameño. Pues cuando se habla de la ‘Sele’ hay quienes son fanáticos desde la cuna y otros que caen en una gama de matices: los que de vez en cuando apoyan, lo que se suman a la ‘marea roja’ cuando ésta se activa y muchos otros más. Los dos empates con rivales, que en papel se veían accesibles, ha dejado un sinsabor y, a la vez, preocupación de que el sueño de clasificar a nuestro segundo mundial se esfume. Todavía no hay nada escrito.